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07:20 02.10.2019

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

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За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"01 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, дважды неподалеку Новотроицкого - из стрелкового оружия, дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе Богдановка по участку разведения - из крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Павлополя, Новомихайловки, Новогнатовки - из станковых противотанковых гранатометов, неподалеку Авдеевки – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, вблизи Южного - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Майского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Золотого по участку разведения - из стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня… В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - добавили в сводке штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил неподалеку Николаевки – из автоматического гранатомета, вблизи Новогнатовки и Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия.

Теги: #оос #сводка #украина
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