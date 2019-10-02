Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"01 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, дважды неподалеку Новотроицкого - из стрелкового оружия, дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе Богдановка по участку разведения - из крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Павлополя, Новомихайловки, Новогнатовки - из станковых противотанковых гранатометов, неподалеку Авдеевки – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, вблизи Южного - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Майского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Золотого по участку разведения - из стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня… В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - добавили в сводке штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил неподалеку Николаевки – из автоматического гранатомета, вблизи Новогнатовки и Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия.