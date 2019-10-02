В центре Киева 5 октября ограничат движения транспорта из-за открытия фестиваля театров и кукол

В Киеве на Крещатике вечером 5 октября ограничат движение транспорта в связи с открытием фестиваля театров и кукол, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В эту субботу, 5 октября, в центре Киева состоятся праздничные мероприятия по случаю открытия Киевского международного фестиваля театров кукол "Up.pet". В связи с этим с 19:00 до 20:00 на улице Крещатик (от Европейской площади до пересечения улиц Крещатик и Михайловской) предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств. Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1722

Кроме того, пройдет праздничное шествие с 19:00 до 20:00 по маршруту: ул.Крещатик, 4 - Майдан Независимости - ул. Крещатик, 36. А также с 20:00 до 22:00 - уличное представление-феерия на ул. Крещатик, 36.

В КГГА подчеркнули, что II и Киевский международный фестиваль театров кукол "pUp.pet", который продлится с 5 по 9 октября в Киеве (http://bit.ly/2nnCSkM), один из масштабных в Европе и самый большой среди фестивалей театров кукол Украины.

"Художественный форум соберет в столице Украины участников из 18 стран мира. Со своими лучшими спектаклями в Киев приедут театральные коллективы Беларуси, Бельгии, Грузии, Ирана, Испании, Италии, Китая, Колумбии, Литвы, Германии, Польши, Сербии, Венгрии, Украины, Франции, Хорватии, Швеции и Японии", - добавили в ведостве.