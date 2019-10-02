События

04:59 02.10.2019

В суд направлено дело против виновника ДТП под Волоховым Яром, в результате которого погибли 3 человека

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Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 70-летнего водителя, подозреваемого в ДТП, которое произошло вблизи с.Волохов Яр Чугуевского района в декабре 2016 года и в результате которого погибли три человека.

"Обвиняемый своей вины не признал, поэтому в уголовном производстве проводился комплекс длительных экспертиз, результаты которых позволили определить точное место и обстоятельства аварии", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Максимальная санкция инкриминируемой водителю ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины, предусматривает 10 лет лишения свободы.

Авария произошла 6 декабря 2016 года неподалеку с.Волохов Яр. Водитель автомобиля Mitsubishi нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу, и столкнулся с ЗАЗ Sens. В результате аварии 29-летний водитель ЗАЗа и 30-летний пассажир этого авто погибли на месте. Еще один мужчина умер в больнице. Кроме того, две женщины (пассажирки ЗАЗ и Mitsubishi) получили телесные повреждения средней тяжести.

 

Теги: #дтп #украина #суд #харьковская_область
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