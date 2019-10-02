События

03:34 02.10.2019

Киберполиция прекратила деятельность сервиса по продаже аккаунтов для массовой рассылки

2 мин читать

В киберполиции прекратили деятельность масштабного сервиса для регистрации различных аккаунтов в мессенджерах, соцсетях и почтовых сервисах, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Работники киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины, по процессуальному руководству Генеральной прокуратуры Украины разоблачили масштабный сервис для массовой рассылки электронных сообщений", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что все работы сервиса проводились исключительно по заказу заинтересованных клиентов. С помощью этого ресурса можно было купить активированные учетные записи в большом количестве на различных почтовых ресурсах, социальных сетей, платежных систем и тому подобное. При этом, продавались и верифицированы учетные записи, стоимость которых была значительно больше.

"Ресурс использовался для создания бот-ферм, рассылки спамных сообщений и регистрации электронных почт, с которых осуществлялись анонимные сообщения о минировании. Осуществлены обыски в шести регионах Украины. Процессуальные мероприятия проведены в рамках ранее начатого уголовного производства по изобличению лиц, присылают ложные сообщения о минировании различных объектов в Украине", - добавили в полиции.

Как отмечается, услуги массовой распространения использовались для осуществления анонимной рассылки сообщений о якобы выигрыше автомобиля (денег), уплаты несуществующего долга и тому подобное. Сервис предоставлял возможность своим клиентам осуществлять спам-рассылки и регистрировать аккаунты на различных ресурсах, требующих для регистрации номер телефона с последующей верификацией (социальные сети, электронная почта и т.д.).

"Полицейские провели обыски в шести городах Украины: Киеве, Одессе, Львове, Николаеве, Ровно и Херсоне. В этих городах находились дома, гаражные боксы, квартиры и арендованные офисы, которые злоумышленники использовали для противоправной деятельности. По результатам обысков изъято оборудование, которое использовалось для ведения такой деятельности. Технику направлено на экспертизу ", - сообщили в пресс-служби.

Досудебное расследование продолжается в рамках ранее начатого уголовного производства по ст.189 (вымогательство), 258 (Террористический акт), ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Теги: #рассылка #украина #спам #киберполиция #аккаунты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:24 02.10.2019
В Николаевской области произошло ДТП, погиб один человек и три пострадали

В Николаевской области произошло ДТП, погиб один человек и три пострадали

01:01 02.10.2019
Глава МИД Германии приветствовал согласование "формулы Штайнмайера"

Глава МИД Германии приветствовал согласование "формулы Штайнмайера"

23:32 01.10.2019
На Майдане и возле ОП митингуют против сдачи национальных интересов после информации о "формуле Штайнмайера"

На Майдане и возле ОП митингуют против сдачи национальных интересов после информации о "формуле Штайнмайера"

22:45 01.10.2019
НБУ и правительство подпишут меморандум о координации политик

НБУ и правительство подпишут меморандум о координации политик

22:41 01.10.2019
В "Батькивщине" считают "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности Украины

В "Батькивщине" считают "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности Украины

22:39 01.10.2019
Конгресс США предварительно одобрил продажу дополнительной партии противотанкового оружия Украине

Конгресс США предварительно одобрил продажу дополнительной партии противотанкового оружия Украине

22:24 01.10.2019
На неподконтрольной Украине территории Луганской области начали перепись населения

На неподконтрольной Украине территории Луганской области начали перепись населения

22:17 01.10.2019
"Шахтер" вырвал победу на выезде у "Аталанты" во 2-м туре Лиги чемпионов

"Шахтер" вырвал победу на выезде у "Аталанты" во 2-м туре Лиги чемпионов

21:32 01.10.2019
В "Голосе" призвали Зеленского объяснить суть "формулы Штайнмайера" на заседании Рады

В "Голосе" призвали Зеленского объяснить суть "формулы Штайнмайера" на заседании Рады

20:33 01.10.2019
Премьер Эстонии обсудил с Гончаруком "впечатляющий план реформ" для Украины

Премьер Эстонии обсудил с Гончаруком "впечатляющий план реформ" для Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Хозсуд Киева повторно перенес на неделю рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка

С полуночи боевики 5 раз обстреляли украинские позиции

Один боец ВСУ ранен с начала понедельника в результате 21 обстрела на Донбассе

Порошенко назначил награду до 3 млн грн за предоставление достоверной информации о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество Гонтаревой

Зеленский в частном порядке посетил в воскресенье Бабий Яр

ПОСЛЕДНЕЕ

Абромавичус подписал контракт с Baker Tilly Ukraine на проведение аудита "Укроборонпрома" за 2018-2019

Виталий Кличко и Том Круз прогулялись в парке "Муромец", а Владимир Кличко устроил для актера экскурсию на вертолете

Глава МВД Туркменистана после трех "последних предупреждений" президента отправлен в отставку и разжалован до майора

Помпео не согласен на дачу показаний сотрудниками Госдепа в Конгрессе по "украинскому делу"

Отдельные положения закона о спецконфискации могут противоречить Конституции – позиция КИУ

Шевченковский райсуд Киева провел подготовительное заседание в деле по иску Богдана к журналистам "Схем" и НОТУ, продолжение 4 октября

"Укрзализныця" назначила 6 доппоездов к осенним праздникам

Брата президента Ирана приговорили к пяти годам по обвинению в коррупции

В Польше задержан соорганизатор одной из крупнейших наркогруппировок Кривого Рога – Нацполиция

СНБО вскоре проведет соревнования техники для ВСУ во избежание обвинений в лоббировании чьих-либо интересов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА