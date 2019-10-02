События

02:24 02.10.2019

В Николаевской области произошло ДТП, погиб один человек и три пострадали

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В Николаевской области во вторник, 1 октября, на 105 км автодороги "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" вблизи Очакова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen LT и ВАЗ-2105, в результате которого погиб один человек, еще трое получили травмы, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

Как сообщается, в результате столкновения транспортных средств пассажирка ВАЗ погибла на месте происшествия, водитель и двое пассажиров, малолетние дети восьми и десяти лет, указанного автомобиля с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Водитель микроавтобуса не пострадал.

Приключение квалифицировали по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

На месте происшествия работала патрульная полиция, следователи и криминалисты следственного управления и спасатели.

Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.

Теги: #жертвы #дтп #украина #николаевская_область
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