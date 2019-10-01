События

22:24 01.10.2019

На неподконтрольной Украине территории Луганской области начали перепись населения

1 мин читать

На неподконтрольной украинской власти территории Луганской области во вторник начали перепись населения, которая продолжится две недели, сообщил заместитель главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.

"Сегодня на неподконтрольной территории начато перепись населения, которая продлится две недели. Фактически речь идет о формировании базы данных всех жителей подконтрольной "Л-ДНР" территории", - написал Клименко на своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.

Он отметил, что согласно отдельным вопросам из анкеты оккупационные администрации собирают информацию о родственных связях. В случае обнаружения переписчиками причастности чьих-то родственников к службе в Вооруженных силах Украины, правоохранительных или государственных органах к ним могут применить санкции.

"Насколько благонадежна или не благонадежна семья, насколько она состоятельная в понимании "Л-ДНР", может зависеть от того, где живут родственники опрошенных и чем они занимаются. Сбор таких данных может быть опасным для тех, кто живет на украинской территории и пересекает линию разграничения", - подчеркнул Клименко.

Теги: #перепись_населения #украина #луганская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:32 01.10.2019
На Майдане и возле ОП митингуют против сдачи национальных интересов после информации о "формуле Штайнмайера"

На Майдане и возле ОП митингуют против сдачи национальных интересов после информации о "формуле Штайнмайера"

22:45 01.10.2019
НБУ и правительство подпишут меморандум о координации политик

НБУ и правительство подпишут меморандум о координации политик

22:41 01.10.2019
В "Батькивщине" считают "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности Украины

В "Батькивщине" считают "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности Украины

22:39 01.10.2019
Конгресс США предварительно одобрил продажу дополнительной партии противотанкового оружия Украине

Конгресс США предварительно одобрил продажу дополнительной партии противотанкового оружия Украине

22:17 01.10.2019
"Шахтер" вырвал победу на выезде у "Аталанты" во 2-м туре Лиги чемпионов

"Шахтер" вырвал победу на выезде у "Аталанты" во 2-м туре Лиги чемпионов

21:32 01.10.2019
В "Голосе" призвали Зеленского объяснить суть "формулы Штайнмайера" на заседании Рады

В "Голосе" призвали Зеленского объяснить суть "формулы Штайнмайера" на заседании Рады

20:33 01.10.2019
Премьер Эстонии обсудил с Гончаруком "впечатляющий план реформ" для Украины

Премьер Эстонии обсудил с Гончаруком "впечатляющий план реформ" для Украины

19:05 01.10.2019
Украина за 8 мес. увеличила добычу газа на 1%

Украина за 8 мес. увеличила добычу газа на 1%

17:58 01.10.2019
Украина, Грузия и страны Балтии создали в ПАСЕ группу, главной задачей которой будет критика агрессивных действий РФ

Украина, Грузия и страны Балтии создали в ПАСЕ группу, главной задачей которой будет критика агрессивных действий РФ

15:10 01.10.2019
Солнечная, теплая погода порадует украинцев в ближайшие сутки

Солнечная, теплая погода порадует украинцев в ближайшие сутки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Хозсуд Киева повторно перенес на неделю рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка

С полуночи боевики 5 раз обстреляли украинские позиции

Один боец ВСУ ранен с начала понедельника в результате 21 обстрела на Донбассе

Порошенко назначил награду до 3 млн грн за предоставление достоверной информации о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество Гонтаревой

Зеленский в частном порядке посетил в воскресенье Бабий Яр

ПОСЛЕДНЕЕ

Абромавичус подписал контракт с Baker Tilly Ukraine на проведение аудита "Укроборонпрома" за 2018-2019

Виталий Кличко и Том Круз прогулялись в парке "Муромец", а Владимир Кличко устроил для актера экскурсию на вертолете

Глава МВД Туркменистана после трех "последних предупреждений" президента отправлен в отставку и разжалован до майора

Помпео не согласен на дачу показаний сотрудниками Госдепа в Конгрессе по "украинскому делу"

Отдельные положения закона о спецконфискации могут противоречить Конституции – позиция КИУ

Шевченковский райсуд Киева провел подготовительное заседание в деле по иску Богдана к журналистам "Схем" и НОТУ, продолжение 4 октября

"Укрзализныця" назначила 6 доппоездов к осенним праздникам

Брата президента Ирана приговорили к пяти годам по обвинению в коррупции

В Польше задержан соорганизатор одной из крупнейших наркогруппировок Кривого Рога – Нацполиция

СНБО вскоре проведет соревнования техники для ВСУ во избежание обвинений в лоббировании чьих-либо интересов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА