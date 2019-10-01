На неподконтрольной Украине территории Луганской области начали перепись населения

На неподконтрольной украинской власти территории Луганской области во вторник начали перепись населения, которая продолжится две недели, сообщил заместитель главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.

"Сегодня на неподконтрольной территории начато перепись населения, которая продлится две недели. Фактически речь идет о формировании базы данных всех жителей подконтрольной "Л-ДНР" территории", - написал Клименко на своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.

Он отметил, что согласно отдельным вопросам из анкеты оккупационные администрации собирают информацию о родственных связях. В случае обнаружения переписчиками причастности чьих-то родственников к службе в Вооруженных силах Украины, правоохранительных или государственных органах к ним могут применить санкции.

"Насколько благонадежна или не благонадежна семья, насколько она состоятельная в понимании "Л-ДНР", может зависеть от того, где живут родственники опрошенных и чем они занимаются. Сбор таких данных может быть опасным для тех, кто живет на украинской территории и пересекает линию разграничения", - подчеркнул Клименко.