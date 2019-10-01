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21:27 01.10.2019

Абромавичус подписал контракт с Baker Tilly Ukraine на проведение аудита "Укроборонпрома" за 2018-2019

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Абромавичус подписал контракт с Baker Tilly Ukraine на проведение аудита "Укроборонпрома" за 2018-2019

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус подписал контракт с Baker Tilly Ukraine на проведение аудита госконцерна за 2018-2019 годы.

"Сегодня подписали контракт на проведение аудита консолидированной отчетности ГК "Укроборонпром" 2018/2019 с Baker Tilly Ukraine. Двигаемся вперед!" – написал Абромавичус в Твиттере во вторник.

Как сообщалось, в начале сентября ООО "Бейкер Тилли Украина" из сети международной аудиторской компании Baker Tilly победило в аукционе по отбору аудитора консолидированной отчетности госконцерна "Укроборонпром".

Согласно данным в системе "Прозорро", изначально Baker Tilly предложило за свои услуги 29,988 млн грн, тогда как его единственный конкурент - ООО "Эрнст энд Янг аудиторские услуги" – 32,5 млн грн, что соответствовало стартовой цене, а итоговая цена составила 29,336 млн грн.

Это станет первым консолидированным аудитом концерна за всю историю его существования, отметили тогда в "Укроборонпроме".

В госконцерне напомнили, что процесс поиска аудитора продолжается с 2017 года и был разблокирован летом 2019-го, когда президент Украины Владимир Зеленский обновил состав наблюдательного совета концерна.

Теги: #аудит #укроборонпром
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