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21:05 01.10.2019

Глава МВД Туркменистана после трех "последних предупреждений" президента отправлен в отставку и разжалован до майора

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Глава МВД Туркменистана после трех "последних предупреждений" президента отправлен в отставку и разжалован до майора

Указом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова генерал-лейтенант полиции Исгендер Муликов освобожден от должности министра внутренних дел республики, сообщает во вторник государственное иформагентство страны.

Как говорится в сообщении, "Муликов понижен в звании до специального звания майора полиции, а также лишен всех государственных наград за серьезные недостатки, допущенные в работе и в руководстве подведомственными структурами, злоупотребление служебным положением, а также грубое нарушение должностных полномочий".

Другим указом Бердымухамедов назначил главой МВД полковника Мамметхана Чакыева, освободив его должности заместителя председателя правительства.

В апреле Бердымухамедов за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки объявил Муликову строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков.

Для Муликова этот строгий выговор стал 12 с мая 2009 года, когда он был назначен главой МВД. При этом три последних выговора были с "последним предупреждением".

Теги: #туркменистан #отставка #мвд
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