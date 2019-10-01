Премьер Эстонии обсудил с Гончаруком "впечатляющий план реформ" для Украины

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Гончаруком обсудил "впечатляющий план реформ" для Украины.

"Поговорил по телефону с премьер-министром Гончаруком, чтобы обсудить его впечатляющий план реформ для Украины, подтвердить поддержку Эстонии территориальной целостности Украины и готовность делиться своим опытом, в том числе по построению цифрового общества. Украина движется быстро, важно не терять терпение", - написал эстонский премьер на своей странице в Твиттере во вторник.