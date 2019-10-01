Брата президента Ирана приговорили к пяти годам по обвинению в коррупции

Брат президента Ирана Хасана Рухани Хосейн Ферейдун приговорен во вторник к пяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции, сообщили иранские СМИ.

Об этом заявил журналистам в Тегеране представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили. Вердикт был вынесен на закрытом заседании суда.

На вопрос, проходит ли Ферейдун по другому делу, Эсмаили ответил: "Еще одно дело рассматривается в прокуратуре, но пока еще не передано в суд".

Иранские СМИ отмечают, что Ферейдун был арестован в 2017 году по делу о коррупции, но его быстро отпустили под залог. Тогда судебные власти заявляли, что в отношении него "расследовалось множество дел". Парламентарии настаивали, чтобы Ферейдун предстал перед судом, обвиняя его в финансовых преступлениях.

Ранее Ферейдун был высокопоставленным сотрудником МИД Ирана и принимал участие в переговорах по урегулированию иранской ядерной проблемы.

Эксперты высказывали предположение, что судебное разбирательство в отношении Ферейдуна было начато с целью компрометации его высокопоставленного брата, у которого немало противников в стране.