В Польше задержан соорганизатор одной из крупнейших наркогруппировок Кривого Рога – Нацполиция

Один из ключевых фигурантов преступной организации, занимавшейся сбытом наркотических веществ в г.Кривой Рог Днепропетровской области, был задержан польскими правоохранителями на минувшей неделе, в настоящее время решается вопрос его экстрадиции в Украину, сообщает департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины во вторник.

По данным правоохранителей, в начале 2019 года в Днепропетровской области разоблачили многоуровневую преступную организацию, которая в течение длительного времени сбывала в Кривом Роге метамфетамин и трамадол. В ходе февральской спецоперации правоохранители разоблачили лидера и более 20 исполнителей наркодилерской сети, ликвидировали две крупные нарколаборатории.

"Впервые задокументирована преступную организацию Кривого Рога, уровень оборота которой только за один месяц составлял от 5 до 7 миллионов гривень. 30 сентября дело наркогруппировки передали в суд", - рассказали в полиции.

Один из ключевых фигурантов преступной организации длительное время скрывался за границей, и был объявлен в международный розыск по сети Интерпол. Он входил в тройку координаторов организации, отвечал за налаживание сети сбыта наркотиков и вербовку в ряды группировки. В конце сентября он был задержан в Польше на границе с одной из европейских стран, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Восемь участников преступной организации уже находятся под стражей, двое под домашним арестом. Злоумышленникам объявлено подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации) и ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство или сбыт наркотических средств), а также ч.1 ст.27, ч.4. ст.28 ч.3 ст.13 Уголовного кодекса Украины. По инкриминируемым преступлениям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 9-12 лет.