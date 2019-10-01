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15:50 01.10.2019

Правоохранители Киева задержали адвоката, присвоившего государственное помещение на Банковой с целью его дальнейшей продажи

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Правоохранители Киева задержали адвоката, присвоившего государственное помещение на Банковой с целью его дальнейшей продажи

Сотрудники прокуратуры Киева и Службы безопасности Украины задержали адвоката, который мошенническим путем завладел государственным помещением на ул. Банковая (где находится здание Офиса президента Украины) и пытался его продать.

"В ходе спецоперации задержан адвокат, который мошенническим путем завладел объектом недвижимости государственной формы собственности по ул. Банковая в Киеве и пытался его продать", - говорится в сообщении прокуратуры Киева, размещенном во вторник на страничке в Фейсбук.

По информации прокуратуры, расследование установило, что злоумышленники, используя анкетные данные умершей еще в 2002 году женщины, на основании поддельных документов осуществили регистрацию права собственности на объект недвижимости, который находится на балансе Государственного управления делами и является госсобственностью.

Стоимость объекта, как подчеркивают в прокуратуре, составляет 5 млн грн, а с 2003 года этот объект недвижимости у государства арендовала общественная организация "Союз женщин Украины".

Злоумышленник пытался продать указанное помещение арендаторам за $130 тис.

После очередной встречи и договоренности о составлении договора купли-продажи сотрудники прокуратуры и спецслужбы задержали адвоката. В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному подозрения по ч.3 ст. 15 и ч. ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 УК

Теги: #банковая #сбу #прокуратура #задержание #мошенник
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