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15:21 01.10.2019

ГБР изъяло документы в рамках дела о прохождении кораблей в Керченком проливе, проводит их экспертизу

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ГБР изъяло документы в рамках дела о прохождении кораблей в Керченком проливе, проводит их экспертизу

Государственное бюро расследований изъяло документацию и проводит их экспертизу в рамках расследования уголовного производства, которое касается возможного совершения уголовного правонарушения должностными лицами во время перехода кораблей ВМС через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

"Мы расследуем решения руководителей государства, которые в дальнейшем влияли на политические процессы, которые происходили как в нашей стране, так и за ее пределами.. Мы проводим много выемок, изымаем много документов, которые представляют государственную тайну", - сказал директор ГБР Роман Труба в интервью ТСН, текст которого размещен во вторник на сайте.

При этом директор Бюро сообщил: "Мы провели все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы, анализирует и дает ответы на все вопросы".

В этом контексте Труба указал на опасность утечки служебной информации, которая могла быть.

"Это самая большая угроза, которая только может быть по результатам этой "прослушки", которая проводилась. И эта "прослушка" была не один день и не одну неделю", - сказал он.

Труба рассказал о расследовании самого уголовного производства по факту выявления устройств для негласного съема информации в кабинете директора ГБР. "Первое, что мы устанавливаем: было ли разрешение и определение суда на проведение такого прослушивания. Второе: если такого разрешения не было, то причастны ли к этому правоохранители. Если не правоохранители – тогда кто совершил это преступление", - отметил директор ГБР.

Он добавил: "Надо мной есть доказательства совершения такого преступления. Именно в этом вентиляционном канале был выявлен микрофон. Цинизм и наглость этого преступления заключаются в том, что не только в кабинете директора были выявлены такие устройства для прослушивания. В другом кабинете также".

При этом Труба не стал уточнять, где еще были обнаружены устройства для негласного съема информации.

Комментируя открытие уголовного производства Генеральной прокуратурой Украины по факту возможной причастности сотрудников ГБР к утечке информации в уголовных производствах, свидетелем в которых является пятый президент Украины Петр Порошенко, Труба сказал: "Если есть открытое уголовно производство, необходимо провести проверку и дать ответы на те вопросы, которые интересуют журналистов и интересуют меня как руководителя. Такую проверку я делал своими силами, с применением полиграфа и по результатам исследования я четко знаю, что следователи ГБР к утечке не причастны".

Также директор Бюро заверил, что если факты правонарушений будут установлены, то он отреагирует на это надлежащим образом.

Теги: #гбр #экспертиза #документы #керченский_пролив #труба
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