"Укрзализныця" открыла зал ожидания для военных на ж/д вокзале в Киеве

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) открыла зал ожидания для участников Операции объединенных сил на Центральном железнодорожном вокзале станции "Киев-Пассажирский".

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, зал предусмотрен для кратковременного пребывания военнослужащих при наличии документа, удостоверяющего личность, и проездного документа (кроме пригородного сообщения).

Зал расположен на первом этаже здания Центрального вокзала (с западной стороны), работает круглосуточно. В нем оборудованы: комната для приема пищи, буфет, санитарные комнаты, душ, камеры хранения. Там есть мягкие места для сидения, телевизор, холодильник, библиотека, розетки, доступ к интернету. Кроме того, здесь во время ожидания военные смогут воспользоваться стиральной машиной, гладильной доской с утюгом, сушилкой для белья, кофеваркой и чайником.

Зал может одновременно принимать до 40 посетителей и будет обслуживаться "Укрзализныцей" совместно с общественными активистами, волонтерскими организациями.

"Сегодня мы открываем трансформированный депутатский зал - теперь это зал для военнослужащих. Это символическое событие: "Укрзализныця", государство показывают, которое сегодня должно быть отношение к действительно важным людям в нашей стране, кто в общественном понимании более важный сегодня - депутат или те люди, которые защищают нашу страну от внешнего агрессора", - цитирует пресс-служба главу УЗ Евгения Кравцова.

При этом он отметил, что на протяжении двух недель подобные залы откроются во Львове, Одессе, Днепре и Харькове. После этого, по его словам, будет решаться вопрос целесообразности открытия залов ожидания для военных на других вокзалах.

"Дальше мы будем общаться с правительством и общественными активистами о том, есть ли необходимость открывать такие залы на меньших вокзалах - возможно, в тех городах, которые ближе к прифронтовой зоне", - добавил Кравцов.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины объявило отбор производителя эскалаторов для вестибюля вокзала станции "Киев-Пассажирский".