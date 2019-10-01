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15:10 01.10.2019

Солнечная, теплая погода порадует украинцев в ближайшие сутки

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Солнечная, теплая погода порадует украинцев в ближайшие сутки

В ближайшие сутки с юго-запада Европы в Украину распространится теплый воздух, хотя ночью и утром еще будет свежо; ожидается сухая погода.

Без осадков.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, на крайнем юге страны 11-13°, днем 18-23°, на Закарпатье и Прикарпатье до 26°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 02 октября самая высокая температура днем была 26,0 в 1915г., самая низкая ночью -2,5 в 1902г.

В четверг в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской областях умеренные, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-13°, на востоке страны 4-9°; днем в западных областях 11-16°, на остальной территории 18-23°, в южных и Днепропетровской областях до 26°.

В Киеве в ночь на четверг без осадков, днем дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 20-22°.

Теги: #погода #украина
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