Муниципалитет Ивано-Франковска возглавил рейтинг публичности местного самоуправления, а Полтава, Черкассы, Одесса и Запорожье - в аутсайдерах, свидетельствует исследование гражданской сети "Опора".

"В течение июня-августа 2019 году во всех областных центрах Украины, а также в городах Краматорск и Северодонецк проводилось шестое измерение Индекса публичности местного самоуправления. Исследование предусматривало представления и обработку ответов на информационные запросы, анализ контента официальных веб-сайтов и печатных изданий муниципалитетов, мониторинговые визиты и непосредственное наблюдение за работой органов и должностных лиц местного самоуправления, обработки местных нормативно-правовых актов", - говорится в сообщении "Опоры".

Отмечается, что муниципалитет Ивано-Франковска с показателем индекса 86,8% стал безоговорочным лидером в сфере политики публичности в 2018 году, а также стал первым городом, который за шесть лет измерения вошел в категорию полностью публичных городов. То же касается уровня публичности всех субъектов властных полномочий Ивано-Франковска - главы, исполнительных органов и депутатов.

В перечень аутсайдеров рейтинга публичности вошло четыре города: Полтава (51,7%), Черкассы (57%), Одесса (60%) и Запорожье (60%). Их показатели свидетельствуют о низком уровне публичности.

Остальные города показали удовлетворительный уровень публичности, набрав от 61,1% (Николаев) до 78,1% (Луцк).

В "Опоре" отмечают, что в целом за последние пять лет все муниципалитеты в областных центрах стали более публичными, а среднее значение индекса публичности для всех городов возросло с 51% до 68% процентов.

"Если в 2014 году только два города (Ивано-Франковск и Сумы) оценивались нами как такие, которые демонстрируют удовлетворительный уровень публичности (все остальные были с низким уровнем публичности), то в 2018 году таких городов насчитывается аж девятнадцать, а Ивано-Франковск первым вошел в перечень публичных городов", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию все пять лет лидеры рейтинга остаются неизменными. В частности, Ивано-Франковск, Киев, Луцк и в определенной степени Винница демонстрируют наибольшую устойчивость во внедрении принципов публичности, а Полтава и Черкассы заметно проигрывают конкуренцию другим городам.

По данным "Опоры", ключевыми проблемами в аспекте публичности муниципалитетов остаются практики отчетности должностных лиц и депутатов на открытых встречах перед жителями; доступ к заседаниям исполнительных комитетов; внедрение политики открытых данных; документирование и учет результатов общественных слушаний; обнародование информации о коммунальном имуществе; использование системы Prozorro.