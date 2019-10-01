События

14:07 01.10.2019

Квартирный вор систематически "минировал" Оболонский райсуд Киева, пытаясь оттянуть вынесение ему наказания

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Квартирный вор систематически "минировал" Оболонский райсуд Киева, пытаясь оттянуть вынесение ему наказания

Правоохранители Киева раскрыли ряд заведомо ложных сообщений о минировании Оболонского районного суда столицы и задержали подозреваемого, которым оказался неоднократно ранее судимый мужчина.

"На протяжении года в правоохранительные органы поступило семь ложных сообщений о минировании Оболонского районного суда города Киева, по результатам которых было сорвано более 100 судебных заседаний", – сообщается на сайте прокуратуры Киева во вторник.

Следствию удалось установить личность злоумышленника, который, по данным судебной фоноскопической экспертизы, совершил не менее 4 ложных сообщений о минировании Оболонского районного суда.

Пресс-служба прокуратуры Киева сообщает, что им оказался неоднократно судимый квартирный вор, в отношении которого в Оболонском райсуде рассматривается обвинительный акт, и таким образом он пытался оттянуть назначение наказания.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст.259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Подозреваемый находится под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Теги: #киев #минирование #прокуратура #суд
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