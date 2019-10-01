Стартовал отбор полярников в экспедицию на станцию "Академик Вернадский"

Во вторник, 1 октября, стартовал конкурс по отбору команды полярников в 25-ю Украинскую антарктическую экспедицию на 2020-2021 годы, объявленный Национальным антарктическим научным центром Министерства образования и науки Украины.

"Мы снова ищем лучших специалистов и одновременно романтиков, которые проведут целый год на станции "Академик Вернадский". Хочу заметить, что к работе двадцать пятой Украинской антарктической экспедиции 2020-2021 годов будет приковано очень много внимания. Ведь в 2020г сначала весь мир будет праздновать 200-летие открытия Антарктиды, а затем Украина будет отмечать первую четверть века нашей станции", - цитирует пресс-служба руководителя Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Минобразования Евгения Дикого.

В 25-ю УАЭ ищут 12 человек: 7 ученых, врача, повара, дизелиста-электрика, системного механика и системного администратора связи. Ученые должны работать по следующим направлениям исследований: геолого-геофизические; гидрометеорологические и океанографические; геокосмические; биологические.

"В этом году мы снова не ставим никаких ограничений - главное, чтобы кандидаты или кандидатки были специалистами в своих направлениях и имели необходимое здоровье для работы в Антарктиде", - добавил Дикий.

В информации отмечается, что общие требования к кандидатам - отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний к работе в условиях Антарктиды, владение иностранным языком, неконфликтность и коммуникабельность.

Более детальные требования к конкурсантам можно посмотреть на сайте министерства. Там же есть вся информация об этапах конкурса, оплате труда и обеспечении зимовщиков.

Документы принимаются до 1 ноября.

Как сообщалось, в конце марта 2019 года на станцию "Академик Вернадский" отправилась 24-я украинская антарктическая экспедиция. В нее вошли 12 участников: 10 мужчин и 2 женщины. Состав команды - 7 научных, 3 инженерно-технических сотрудников, врач и повар.