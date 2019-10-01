События

11:15 01.10.2019

В Святошинском районе Киева горела СТО

1 мин читать
В Святошинском районе Киева горела СТО

В оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы Украины по ЧС (ГСЧС) в Киеве в понедельник поступила информация о пожаре в одном из гаражных кооперативов по адресу ул. Служебная (Святошинский р-н), впоследствии оказавшемся СТО.

"По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на 1-м этаже здания СТО в подсобном помещении произошло возгорание на площади 5 кв. м с последующим распространением огня на перекрытия второго этажа", - говорится в сообщении, опубликованном на странице столичного главка ГСЧС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Спустя пол часа с поступления информации о пожаре возгорание было локализовано, а еще спустя 15 минут - ликвидировано.

"В результате пожара разобраны 10 кв. м деревянных конструкций перекрытия, закопчены стены и потолок помещений здания. Жертв и пострадавших нет. Сейчас причина пожара выясняется", - рассказали в ГСЧС.

Теги: #киев #сто #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:14 01.10.2019
В Киеве завершился сезон фонтанов

В Киеве завершился сезон фонтанов

04:38 01.10.2019
Правоохранители разоблачили чиновника Подольской РГА в Киеве на получении взятки в 117 тыс. грн

Правоохранители разоблачили чиновника Подольской РГА в Киеве на получении взятки в 117 тыс. грн

11:43 30.09.2019
Почти 60% киевлян поддерживают внеочередные выборы мэра столицы - опрос

Почти 60% киевлян поддерживают внеочередные выборы мэра столицы - опрос

11:23 30.09.2019
В Киеве удалось предотвратить самоубийство молодого человека, грозившего спрыгнуть с крыши здания на Крещатике

В Киеве удалось предотвратить самоубийство молодого человека, грозившего спрыгнуть с крыши здания на Крещатике

06:25 29.09.2019
В Киеве снова начнут курсировать скоростные трамваи № 1 и №3

В Киеве снова начнут курсировать скоростные трамваи № 1 и №3

01:46 29.09.2019
В Киеве открыли после ремонта церковь 12 века, входящую в ансамбль Киево-Печерской Лавры

В Киеве открыли после ремонта церковь 12 века, входящую в ансамбль Киево-Печерской Лавры

20:32 28.09.2019
В ночь на 29 и 30 сентября движение транспорта через Южный мост в Киеве ограничат

В ночь на 29 и 30 сентября движение транспорта через Южный мост в Киеве ограничат

18:59 28.09.2019
Киевский метрополитен ограничит работу в связи с футбольным матчем в воскресенье

Киевский метрополитен ограничит работу в связи с футбольным матчем в воскресенье

13:23 28.09.2019
В Киеве три человека получили травмы, четыре машины повреждены в результате ДТП на парковке ТЦ

В Киеве три человека получили травмы, четыре машины повреждены в результате ДТП на парковке ТЦ

13:20 28.09.2019
В Сумах на предприятии произошел взрыв и пожар, спасатели ликвидировали возгорание - ГСЧС

В Сумах на предприятии произошел взрыв и пожар, спасатели ликвидировали возгорание - ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один боец ВСУ ранен с начала понедельника в результате 21 обстрела на Донбассе

Порошенко назначил награду до 3 млн грн за предоставление достоверной информации о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество Гонтаревой

Зеленский в частном порядке посетил в воскресенье Бабий Яр

Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

С начала суток субботы на Донбассе боевики 17 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

Взнос человеческого капитала в нацбогатство в Украине значительно ниже, чем в странах Европы

Стартовал отбор полярников в экспедицию на станцию "Академик Вернадский"

Пять телекомпаний с логотипом "112.Украина" оспаривают решение Нацсовета по телерадиовещанию об аннулировании лицензий

Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

Канада и США намерены уменьшить зависимость от китайского экспорта редкоземельных металлов - Трюдо

Из-за непогоды обесточены 102 населенных пункта в пяти областях Украины

Сенат рассмотрит импичмент Трампу, если палата представителей поддержит процедуру

Зеленский поддерживает замену интернатной формы воспитания на семейную

Демократы запросили у личного адвоката Трампа документы о его разговоре с президентом Украины

Один боец ВСУ ранен с начала понедельника в результате 21 обстрела на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА