В Святошинском районе Киева горела СТО

В оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы Украины по ЧС (ГСЧС) в Киеве в понедельник поступила информация о пожаре в одном из гаражных кооперативов по адресу ул. Служебная (Святошинский р-н), впоследствии оказавшемся СТО.

"По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на 1-м этаже здания СТО в подсобном помещении произошло возгорание на площади 5 кв. м с последующим распространением огня на перекрытия второго этажа", - говорится в сообщении, опубликованном на странице столичного главка ГСЧС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Спустя пол часа с поступления информации о пожаре возгорание было локализовано, а еще спустя 15 минут - ликвидировано.

"В результате пожара разобраны 10 кв. м деревянных конструкций перекрытия, закопчены стены и потолок помещений здания. Жертв и пострадавших нет. Сейчас причина пожара выясняется", - рассказали в ГСЧС.