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11:14 01.10.2019

В Киеве завершился сезон фонтанов

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В Киеве завершился сезон фонтанов

В Киеве в минувший понедельник завершился сезон работы фонтанов и уже со вторника, 1 октября, работники специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд" начнут готовить фонтаны к зиме, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Перед отдыхом фонтаны нужно тщательно почистить и законсервировать. Подготовку к зиме фонтанов на Майдане Независимости начнем с верхней части фонтанов: демонтируем все внешнее оборудование, вымоем чаши и проведем необходимые санитарно-профилактические работы. "Большой" и шесть "Малых" фонтанов будут законсервированы специальной конструкцией, которая будет защищать чаши фонтанов от внешнего повреждения и загрязнения. После этого работы продолжатся непосредственно в подземной части фонтанов, где находится насосное оборудование и щитовые запуска", - цитирует директора "Киевводфонда" Светлану Козловскую пресс-служба.

Согласно информации, на сегодня "Киевводфонд" осуществляет работы по эксплуатации 8 столичных фонтанов, а именно: на Майдане Независимости - "Большой" и комплекс из шести фонтанов "Малые", на ул.Крещатик – фонтаны "Водяной шар", "Каскадный", "основатели Киева" и "Крещатик", а также фонтан на ул. Большой Васильковской и комплекс в акватории Русановского канала.

"Для демонтажа 12 гейзерных фонтанов, которые находятся в акватории Русановского канала, будут привлечены дайверы и водоплавающая техника. Очистка Русановских фонтанов будет проходить непосредственно после их демонтажа с канала. К следующему сезону они будут храниться в специализированных помещениях", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что с мая 2020 года столичные фонтаны снова заработают.

Теги: #киев #фонтаны #кгга
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