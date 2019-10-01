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08:39 01.10.2019

Канада и США намерены уменьшить зависимость от китайского экспорта редкоземельных металлов - Трюдо

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Канада и США намерены уменьшить зависимость от китайского экспорта редкоземельных металлов - Трюдо

Канада ведет переговоры с США о том, как снизить зависимость обеих стран от экспорта Китаем редкоземельных металлов, необходимых для создания высокотехнологической продукции, заявил в понедельник канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"(Во время недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом - ИФ) я подчеркнул то, что у Канады есть много этих редкоземельных элементов, которые необходимы для современных технологий", - приводят слова премьера западные СМИ.

Трюдо отметил, что Канада является надежным союзником Вашингтона и может обеспечить надежные поставки в США тех металлов, многие из которых в данный момент поступают из Китая.

Премьер добавил, что обеспечение стабильных поставок этих ресурсов отвечает национальным интересам Канады.

Редкоземельные металлы - группа из 17 элементов, включающая лантан, скандий, иттрий и лантаноиды. Несмотря на название, с точки зрения природных запасов редкоземельные элементы не являются редкими: по суммарной распространенности они в десятки раз превосходят, например, молибден и вольфрам. Однако капитальные затраты на их добычу считаются более значительными (порядка $40 тыс. на тонну - по данным Roskill Information Services Ltd.).

Редкоземельные металлы используются в радиоэлектронике, атомной технике, машиностроении, химической и стекольной промышленности.

В июне этого года стало известно, что Государственный комитет по реформам и развитию Китая (NDRC) внимательно изучает предложение о введении экспортного контроля для рынка редкоземельных металлов.

Это заявление повышает вероятность того, что Китай попытается использовать редкоземельные металлы в качестве рычага давления на США в торговых переговорах.

КНР является крупнейшим мировым поставщиком этих металлов и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах. В число крупнейших их потребителей входят американские промышленные компании, занимающиеся разработкой инновационных технологий, в том числе электромобилей, ветрогенераторов и военного оборудования. При этом агентство Bloomberg ранее отмечало, что альтернатив для американских компаний в этом плане практически нет.

Теги: #сша #канада #китай #редкозем
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