События

08:25 01.10.2019

Из-за непогоды обесточены 102 населенных пункта в пяти областях Украины

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Из-за непогоды обесточены 102 населенных пункта в пяти областях Украины

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) состоянием на утро вторника обесточены 102 населенных пункта в пяти областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 30 сентября на 1 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 55, Тернопольская - 18 Волынская - 12, Киевская - 9 и Житомирская – 8", – говорится в сообщении на сайте ГСЧС во вторник утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #гсчс #электроснабжение #непогода
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