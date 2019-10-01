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08:07 01.10.2019

Сенат рассмотрит импичмент Трампу, если палата представителей поддержит процедуру

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Сенат рассмотрит импичмент Трампу, если палата представителей поддержит процедуру

Сенат США в соответствии с регламентом будет вынужден рассмотреть вопрос об объявлении импичмента президенту, если за него проголосует палата представителей, завил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

"У меня не будет иного выбора, кроме как принять вопрос к рассмотрению", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.

Сенатор пояснил: "Как долго это будет продолжаться - совершенно другой вопрос, но у меня не будет выбора, основываясь на регламенте Сената об импичменте".

По его словам, "правила импичмента Сената очень ясны, он должен будет рассмотреть резолюцию об импичменте, если она поступит из Палаты представителей".

Как сообщалось, демократы в американском конгрессе инициировали расследование, целью которого является принятие решение об объявлении импичмента.

Поводом послужила беседа Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой президент США просил украинского коллегу активизировать расследование в отношении деятельности в Украине Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который является наиболее вероятным противником Трампа от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свое положение для достижения политических целей. Трамп же утверждает, что Байдены и Демократическая партия в целом, причастны к коррупции и нарушениям на Украине.

По результатам опроса общественного мнения, проведенного новостным порталом Breitbart, импичмент президенту поддержали 2,17% респондентов, в то время как против высказались 97,83%. Трамп в твиттере поблагодарил сограждан за поддержку.

Теги: #сша #трамп #импичмент #сенатор
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