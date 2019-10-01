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07:52 01.10.2019

Зеленский поддерживает замену интернатной формы воспитания на семейную

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Зеленский поддерживает замену интернатной формы воспитания на семейную

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с родителями-усыновителями, опекунами, приемными родителями и родителями-воспитателями заявил, что поддерживает идею реформирования интернатной системы содержания и воспитания детей и формирования семейной политики государства, направленной на поддержку семьи, сообщается на сайте главы государства в понедельник вечером.

"Вы делаете большое дело, которое, к сожалению, не делает наше государство. Не делает в достаточной мере - так, как это должно быть в нормальной, демократической европейской стране", – цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что сейчас в Украине более 700 интернатных учреждений, и отметил, что поддерживает идею реформирования интернатной системы содержания и воспитания детей и формирования семейной политики государства, направленной на поддержку семьи.

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская поддержала позицию президента, и отметила, что правительство определило это одним из приоритетов Минсоцполитики.

Во время общения с главой государства родители говорили о необходимости в упрощении процедуры предоставления справок, необходимых при оформлении опеки или усыновления. Также семьи отмечали необходимость профилактики сиротства и работы с семьями, которые попали в сложные жизненные обстоятельства.

Как сообщалось, президент Украины в понедельник, 30 сентября, подписал указ №721/2019 "О некоторых вопросах обеспечения прав и законных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, развития и поддержки семейных форм воспитания детей".

Теги: #зеленский #сироты
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