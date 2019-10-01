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06:52 01.10.2019

Трамп просил премьер-министра Австралии помочь дискредитировать расследование Мюллера

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Трамп просил премьер-министра Австралии помочь дискредитировать расследование Мюллера

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном просил его оказать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в поиске информации, чтобы дискредитировать расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает The New York Times со ссылкой на двух чиновников.

Отмечается, что Белый дом ограничил доступ к расшифровке звонка. С его содержанием может ознакомиться лишь небольшая группа помощников президента. По словам одного из собеседников газеты, это напоминает ситуацию со звонком Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому, в связи с которым демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента.

Тем временем министерство юстиции подтвердило сообщение газеты, заявив, что прокурор США Джон Дарем, который выясняет причины начала расследования Мюллера, "собирает информацию из многочисленных источников, включая ряд зарубежных стран".

"По просьбе генерального прокурора Барра президент связался с другими странами, чтобы попросить их представить генерального прокурора и мистера Дарема соответствующим должностным лицам", - сказала пресс-секретарь министерства юстиции Керри Купеч.

В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что минюст попросил президента установить связи между ним и иностранными должностными лицами, чтобы продвигать расследование, и "он сделал это, вот и все".

Расследование Мюллера подтвердило, что Австралия сыграла центральную роль в происхождении первоначального расследования ФБР. Согласно ему, информация от "иностранного правительства" побудила ФБР "открыть расследование в отношении того, координировали ли лица, связанные с кампанией Трампа, действия российского правительства в его деятельности по вмешательству" (в выборы США - ИФ).

В марте 2019 года команда спецпрокурора США Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в послании Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Теги: #сша #трамп #австралия #мюллер
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