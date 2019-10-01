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06:08 01.10.2019

Количество препаратов в программе "Доступные лекарства" до 2024 г будет увеличено вдове

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Количество препаратов в программе "Доступные лекарства" до 2024 г будет увеличено вдове

Кабинет министров рассчитывает, что количество препаратов, принимающих участие в программе реимбурсации (возмещения стоимости) "Доступные лекарства" до 2024 года увеличится, практически, вдвое – до 500 наименований.

Такая инициатива содержится в программе правительства, обнародованной на сайте Верховной Рады в понедельник.

Кроме того, правительство рассчитывает на улучшение доступности лекарственных средств, в частности, благодаря увеличению количества принимающих в программе реимбурсации аптечных учреждений до 22 тыс. аптек.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ), в настоящее время в программе реимбурсации принимают участие 254 наименования лекарственных средств, из которых 78 можно получить безоплатно.

По состоянию на конец сентября 2019 года договор об участии в программе реимбурсация с НСЗУ уже заключили 1108 аптечных учреждений (юрдиц). Лекарственные средства по программе реализуются в 7439 аптеках.

В рамках программы "Доступные лекарства" выписано 6,822 млн рецептов, из которых отпущено 83,14%.

Лидером по выписке по отпуску рецептов по программе является Днепропетровская (выписано 808344 рецепта), Харьковская (выписано 539236 рецептов) и Львовская (выписано 432632 рецепта) область.

НСЗУ администрирует правительственную программу реимбурсации лекарственных средств "Доступные лекарства" с 1 апреля 2019 года. Программа была внедрена в 2017 году в программе принимают участие препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа.

 

Теги: #расширение #доступные_лекарства
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