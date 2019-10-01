События

04:38 01.10.2019

Правоохранители разоблачили чиновника Подольской РГА в Киеве на получении взятки в 117 тыс. грн

1 мин читать
Правоохранители разоблачили чиновника Подольской РГА в Киеве на получении взятки в 117 тыс. грн

В Киеве разоблачили сотрудника управления образования Подольской Райгосадминистрации на получении взятки в 117 тыс. грн, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Чиновник использовал свое служебное положение с целью получения неправомерной выгоды от представителей субъектов предпринимательской деятельности за предоставление антиконкурентных преимуществ и создание благоприятных условий для победы в процедурах закупок, проводимых Подольской РГА за государственные средства. В частности, речь идет о выполнении работ по капитальному ремонту и утеплению фасадов детского сада и школы, расположенных на территории Подольского района столицы", - сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

Согласно достигнутой преступной договоренности, предприниматель должен был систематически передавать работнику РГА неправомерную выгоду, размер которой определялся в зависимости от суммы перечисленных предприятию средств, объема и видов выполненных строительных работ. Чиновник в свою очередь контролировал беспрепятственный перевод бюджетных средств по заключенным договорам на счета частного предприятия.

Ведущему специалисту Управления образования Подольской РГА сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Теги: #киев #взятка #рга
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:43 30.09.2019
Почти 60% киевлян поддерживают внеочередные выборы мэра столицы - опрос

Почти 60% киевлян поддерживают внеочередные выборы мэра столицы - опрос

11:23 30.09.2019
В Киеве удалось предотвратить самоубийство молодого человека, грозившего спрыгнуть с крыши здания на Крещатике

В Киеве удалось предотвратить самоубийство молодого человека, грозившего спрыгнуть с крыши здания на Крещатике

06:25 29.09.2019
В Киеве снова начнут курсировать скоростные трамваи № 1 и №3

В Киеве снова начнут курсировать скоростные трамваи № 1 и №3

01:46 29.09.2019
В Киеве открыли после ремонта церковь 12 века, входящую в ансамбль Киево-Печерской Лавры

В Киеве открыли после ремонта церковь 12 века, входящую в ансамбль Киево-Печерской Лавры

20:32 28.09.2019
В ночь на 29 и 30 сентября движение транспорта через Южный мост в Киеве ограничат

В ночь на 29 и 30 сентября движение транспорта через Южный мост в Киеве ограничат

18:59 28.09.2019
Киевский метрополитен ограничит работу в связи с футбольным матчем в воскресенье

Киевский метрополитен ограничит работу в связи с футбольным матчем в воскресенье

13:23 28.09.2019
В Киеве три человека получили травмы, четыре машины повреждены в результате ДТП на парковке ТЦ

В Киеве три человека получили травмы, четыре машины повреждены в результате ДТП на парковке ТЦ

07:55 28.09.2019
В Киеве задержан тренер по мини-футболу, который развращал детей

В Киеве задержан тренер по мини-футболу, который развращал детей

04:47 28.09.2019
На выходных во время Kyiv Lights Festival ограничено движение транспорта на Крещатике

На выходных во время Kyiv Lights Festival ограничено движение транспорта на Крещатике

14:49 27.09.2019
Киев готов к запуску отопления на 97%

Киев готов к запуску отопления на 97%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко назначил награду до 3 млн грн за предоставление достоверной информации о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество Гонтаревой

Зеленский в частном порядке посетил в воскресенье Бабий Яр

Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

С начала суток субботы на Донбассе боевики 17 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь

МИД Украины: По информации судовладельца, троих членов экипажа судна "Bourbon Rhode" спасли, два из них - украинцы

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин рассчитывает на увеличение вдвое количества людей, участвующих в общественной жизни и на рост людей, регулярно занимающихся физактивностью

На Львовщине задержали подозреваемых в разбойном нападении на фермера

Кабмин намерен ввести иерархию обращения с отходами и увеличить в 5 раз долю переработанных бытовых отходов

Журналисты требуют увольнения Мендель с должности пресс-секретаря президента Украины

В Ривненской области 12 человек отравились магазинными сладостями

Гончарук о дальнейшей работе ФОПов: Малым переживать нечего

Государство должно выступать коммерческим дипломатом, продвигающим интересы большого украинского бизнеса в мире - Гончарук

Республиканцы в Сенате США призвали Минюст расследовать связи демократов с Украиной

Гончарук: Правительство не намерено повышать налоги

Зеленский подписал указ о поддержке семей, воспитывающих детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА