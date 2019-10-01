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03:34 01.10.2019

Кабмин рассчитывает на увеличение вдвое количества людей, участвующих в общественной жизни и на рост людей, регулярно занимающихся физактивностью

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Кабмин рассчитывает на увеличение вдвое количества людей, участвующих в общественной жизни и на рост людей, регулярно занимающихся физактивностью

"Увеличение вдвое количества людей, посещающих культурные события как в целом, так и секторально (визуальное искусство, театры, книжные фестивали, музейные проекты, музыка, выставочные проекты и т.д.)", - говорится в программе правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.

В этом контексте правительство намерено улучшить качество культурных услуг за счет повышения конкуренции, вводя государственную поддержку проектов, программ, а не содержание коллективов.

Среди прочего, планируется введение единого электронного билета для всех учреждений искусства и культурных учреждений, а также создание условий для легального рынка произведений искусства через законы об арт-рыноке и перемещении культурных ценностей.

"Мы будем заказывать выполнение государственным театрам, концертным залам, филармония современных украинских и современных мировых художественных произведений (не менее 30%), что должно повлечь развитие украинского композиторского, переводческого, режиссерского, писательского и исполнительского социального капитала, его интегрированность в глобальный контекст и усиление субъектности государства", - заявляют в правительстве.

Кроме того, Кабмин рассчитывает на увеличение вдвое доли населения, которое участвует в общественной жизни (до 12% - взрослого населения, до 25% - молодежи), а также ожидает рост до 40% количества людей, регулярно занимающихся спортом или физической активностью.

Отмечается, что государственная поддержка спорта высоких достижений будет учитывать обеспечение федерациями успешной популяризации и активного функционирования массового спорта.

В то же время, в правительстве констатируют, что существующие ресурсные ограничения требуют концентрации на ограниченном количестве приоритетных видов спорта, финансово поддерживаемых государством, приведет к значительному повышению успеваемости и престижа нашего государства в этих видах спорта.

Теги: #культура #кабмин
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