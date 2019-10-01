На Львовщине задержали подозреваемых в разбойном нападении на фермера

Двоих жителей города Сосновка (Львовская обл.) задержали по подозрению в разбойном нападении на частный дом, сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Задержанных подозревают в том, что они, угрожая оружием, ворвались 29 сентября в дом фермера в Сокальском районе, избили хозяина, отняли у него 230 тыс. грн и скрылись.

Получив сообщение о разбое, к поиску злоумышленников подключились полицейские и пограничники.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов остановили микроавтобус "Мерседес", в котором передвигались два жителя города Сосновка, 34 и 39 лет. У них изъяли предмет, похожий на травматический пистолет, маски и другие вещественные доказательства. Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.