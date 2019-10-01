Журналисты требуют увольнения Мендель с должности пресс-секретаря президента Украины

Сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" требует увольнения пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель.

"В связи с непрофессионализмом, неэтичным поведением и провокацией искусственных конфликтов, требуем уволить Юлию Мендель с должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в заявлении, опубликованном на странице сообщества в Facebook в понедельник.

Также журналисты ожидают от Офиса президента и Юлии Мендель извинений перед журналистом программы "Схемы" Сергеем Андрушко.

Как сообщалось, 27 сентября, Мендель заявила, что не толкала, а останавливала журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях" Андрушко, когда тот пытался вплотную приблизиться к главе Украинского государства в Нью-Йорке, вторгаясь в его "личное пространство", которое является и его зоной безопасности.