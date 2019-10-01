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00:28 01.10.2019

В Ривненской области 12 человек отравились магазинными сладостями

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В Ривненской области 12 человек отравились магазинными сладостями

В г.Березно Ривненской области произошло массовое отравление приобретенными в магазине райцентра кондитерскими изделиями, госпитализировано 12 человек, сообщили в Ривненском областном лабораторнмом центре Министерства здравоохранения.

"Число пострадавших после употребления кондитерских изделий, приобретенных в магазине "Калач" увеличилось до 12 человек. Среди заболевших 4 детей. В инфекционном отделении КНС "Березнивская ЦРБ" находятся 10 больных (из них 3 детей)", – сказано в сообщении на сайте учреждения.

Медики проинформировали, что у больных, которые первыми обратились за медицинской помощью, выделена сальмонелла энтеритидис.

Областной лабораторный центр Минздрава призывает всех, кто употреблял приобретенные в этом магазине сладости, при появлении симптомов заболевания (боль в животе, тошнота, рвота, понос) обращаться за медицинской помощью и не переносить болезнь "на ногах".

Теги: #ривненская #отравление
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