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23:43 30.09.2019

Гончарук о дальнейшей работе ФОПов: Малым переживать нечего

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Гончарук о дальнейшей работе ФОПов: Малым переживать нечего

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что физическим лицам предпринимателям не нужно переживать относительно дальнейших действий правительства, в отличии от бизнеса, который проводит оптимизацию за счет большого количества ФОПов.

"Малым переживать нечего. Но тем, кто действительно большой, средний и скрывает это, пытается делать из себя 100-200 и более маленьких частных предпринимателей, у тех действительно будут проблемы", - сказал Гончарук в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

В то же время он добавил, что правительство даже с такой категорией бизнеса поступает очень гуманно, предоставляя им время на перестройку бизнес-модели, чтобы они работали в правовом поле.

Как пример недобропорядочного ведения бизнеса, премьер привел ситуацию с ресторанами, где ради оптимизации расчеты производятся через несколько ФОПов.

"Сегодня если есть два заведения, и одно работает честно, а другое использует схемы оптимизации, то честное проигрывает", - констатировал Гончарук.

Кроме того, он отметил, что также часто с помощью таких механизмов действуют и схемы контрабанды.

Теги: #фоп #кабмин
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