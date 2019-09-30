Зеленский подписал указ о поддержке семей, воспитывающих детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №721/2019 "О некоторых вопросах обеспечения прав и законных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, развития и поддержки семейных форм воспитания детей".

Документ обнародован на сайте главы государства в понедельник.

Согласно указу, Кабинет министров обязан обеспечить до 1 декабря 2019 представление на рассмотрение президенту Украины предложений относительно присоединения Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления вместе с законопроектом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с присоединением к Конвенции.

Кроме того, правительство должно разработать и утвердить в шестимесячный срок законопроект, направленный на обеспечение сокращения процессуальных сроков судебного рассмотрения дел, касающихся усыновления, установления опеки, попечительства, лишении родительских прав, отобрании ребенка у родителей без лишения их родительских прав, а также план действий по созданию развитой системы семейных форм воспитания детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, распространение практики патроната и наставничества.

Документ предусматривает принятие ряда мер, направленных на увеличение с 2020 года размера государственной социальной помощи данной категории населения, порядке обеспечения жилых помещений, предоставляемых в пользование детским домам семейного типа, совершенствование порядка осуществления деятельности по усыновлению, внедрению эффективных механизмов получения достоверной и актуальной информации о соблюдении прав усыновленных детей.

Президент обязал местные органы самоуправления принимать в установленном порядке исчерпывающие меры по своевременному выявлению и учету детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, защите их имущественных и жилищных прав, финансовом обеспечении необходимом для опекунов и социальных работников.

Вместе с тем на местах до 1 января 2020 должны проверить условия содержания, проживания, обучения, воспитания детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, в школах-интернатах, детских домах, домах ребенка, детских домах-интернатах, приютах для детей, центрах социально-психологической реабилитации детей, других учреждениях институционального ухода и воспитания детей.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.