Генерал Марк Милли приведен к присяге в должности главы Объединенного комитета начальников штабов США

Генерал Марк Милли в понедельник приведен к присяге при вступлении на должность главы Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США, сообщает издание The Hill.

Присутствовавший на церемонии президент США Дональд Трамп отметил, что Марк Милли "будет самым счастливым генералом в истории". Президент пояснил, что церемонию сопровождал проливной дождь, а "всю мою (Трампа - ИФ) жизнь я слышал, что если во время важного события идет дождь, то это принесет удачу".

Трамп добавил, что "абсолютно уверен" в новом, 20-м по счету главе ОКНШ, и назвал Милли "другом" и "советчиком".

В свою очередь Милли заявил, что ВС США в данный момент являются самой подготовленной и лучше всего вооруженной силой за всю историю человечества.

Таким образом, на должности главы ОКНШ Марк Милли официально сменил Джозефа Данфорда.

В свою очередь The Hill отмечает, что глава ОКНШ ВС США является наиболее высокопоставленным офицером американских вооруженных сил. При этом, указывает The Hill, Марк Милли вступил в эту должность на фоне роста напряженности между США и Ираном, тезисов оборонной стратегии США о необходимости сконцентрировать усилия на противостоянии России и Китаю и на фоне продолжающейся войны в Афганистане.