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20:26 30.09.2019

Работник полиции, смертельно ранивший посетителя в харьковском супермаркете, предстанет перед судом - Труба

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Работник полиции, смертельно ранивший посетителя в харьковском супермаркете, предстанет перед судом - Труба

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении работника взвода охраны публичной безопасности управления полиции охраны в Харьковской области, который в декабре прошлого года применил оружие против ранившего его ножом посетителя в супермаркете "Рост" (Харьков).

"ГБР завершило досудебное расследование этого резонансного производства - обвинительный акт направлен в суд. Теперь правоохранителю грозит до восьми лет тюрьмы за умышленное убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица", - сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Телеграм-канале в понедельник вечером.

"Этот кейс - хорошая иллюстрация тезиса о том, что качественное досудебное расследование требует времени и выдержки, профессионализма и настойчивости", - добавил он.

Как сообщалось, 5 декабря 2018 года в ходе несения службы в супермаркете "Рост", полицейский использовал табельное оружие и смертельно ранил посетителя. Последний отказывался оплатить товар, поэтому его провели в подсобное помещение, чтобы вызвать наряд полиции. В ходе конфликта, возникшего в подсобном помещении, посетитель несколько раз ударил ножом полицейского. После этого, на улице, куда выбежали оба участника конфликта, полицейский дважды выстрелил в сторону убегавшего нападавшего.

Обоих пострадавших госпитализировали в Институт неотложной хирургии. Ночью 24-летний мужчина, напавший на полицейского, умер.

25 июня 2019 года следователи территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, сообщили полицейскому о подозрении в умышленном убийстве при превышении мер, необходимых для задержания преступника (ст. 118 Уголовного кодекса Украины), а также в превышении власти или служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий с применением насилия (ч. 2. ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Полтавское территориальное управление ГБР распространяет свою деятельность на Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области.

Теги: #полиция #харьков #труба
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