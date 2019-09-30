События

19:31 30.09.2019

Боевики в понедельник 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь

1 мин читать
Боевики в понедельник 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82-мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в сообщении штаба ООС в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Водяное, Новотроицкое, Опытное и Новомихайловка.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевик совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил в районе населенных Зайцево, Шумы, Новозвановка.

"На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении.

Теги: #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:01 30.09.2019
Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи

Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи

11:47 30.09.2019
Посол ФРГ в Украине и генконсул в Донецке посетили зону ООС

Посол ФРГ в Украине и генконсул в Донецке посетили зону ООС

07:16 30.09.2019
Боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали - штаб ООС

Боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали - штаб ООС

19:33 29.09.2019
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

13:04 29.09.2019
С полуночи боевики 6 раз обстреляли украинские позиции

С полуночи боевики 6 раз обстреляли украинские позиции

07:41 29.09.2019
Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

07:15 28.09.2019
Один боец ВСУ погиб с начала пятницы в результате 30 обстрелов на Донбассе

Один боец ВСУ погиб с начала пятницы в результате 30 обстрелов на Донбассе

14:22 27.09.2019
Телеканалы "1+1" и "2+2" начали вещать в зоне проведения ООС

Телеканалы "1+1" и "2+2" начали вещать в зоне проведения ООС

07:21 27.09.2019
Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

20:09 26.09.2019
Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко назначил награду до 3 млн грн за предоставление достоверной информации о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество Гонтаревой

Зеленский в частном порядке посетил в воскресенье Бабий Яр

Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

С начала суток субботы на Донбассе боевики 17 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь

МИД Украины: По информации судовладельца, троих членов экипажа судна "Bourbon Rhode" спасли, два из них - украинцы

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко назначил награду до 3 млн грн за предоставление достоверной информации о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество Гонтаревой

Окружной админсуд Киева 7 октября рассмотрит иск Шевчука относительно его увольнения с должности судьи КС

В харьковском метрополитене задержан гражданин Франции, пытавшийся нарисовать граффити на вагонах

Кабмин ставит задачу сократить уровень смертности на 5%

Кабмин ищет сбалансированное решение по обеспечению жителей Луганской области теплом и э/э

Верховный суд признал, что в приговоре исполнителям нападения на Гандзюк не упоминается Мангер

Во вторник в Украине немного похолодает, в среду ожидается теплая, без осадков погода

Попытка вербовки украинца для шпионажа в пользу РФ оказалась безуспешной

В Киеве удалось предотвратить самоубийство молодого человека, грозившего спрыгнуть с крыши здания на Крещатике

Синоптики предупреждают о приближении к Тайваню тайфуна

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА