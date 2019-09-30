Боевики в понедельник 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82-мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в сообщении штаба ООС в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Водяное, Новотроицкое, Опытное и Новомихайловка.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевик совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил в районе населенных Зайцево, Шумы, Новозвановка.

"На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении.