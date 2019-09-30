Окружной админсуд Киева 7 октября рассмотрит иск Шевчука относительно его увольнения с должности судьи КС

Окружной административный суд Киева (ОАСК) возобновил производство в деле по иску об увольнении Станислава Шевчука с должности судьи Конституционного суда Украины (КС) и назначил на 7 октября подготовительное заседание по делу.

Как указала пресс-служба ОАСК, ранее суд остановил производство в деле до решения заявления об отводе судьи, которое было подано представителями ответчика. Изучив данное заявление, суд пришел к выводу о его необоснованности и постановил отказать в его удовлетворении.

Шевчук в своем иске просит ОАСК признать противоправными действия КС относительно, по его мнению, незаконного увольнения с должности судьи КС. Кроме того, истец просит признать противоправным и отменить постановление КС о его увольнении с должности судьи КС.

Как сообщалось, 14 мая бывший на то время глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук был уволен с должности судьи КС на основании п. 3 ст. 21 закона Украины "О Конституционном суде Украины". В тот же день главой КС была избрана Наталья Шаптала.

21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным.

17 сентября КС на специальном пленарном заседании уволил главу суда Шапталу с должности судьи этого суда, а также избрал нового председателя КС и зампредседателя, которыми стали судьи Александр Тупицкий и Сергей Головатый соответственно.