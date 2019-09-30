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14:27 30.09.2019

Кабмин ставит задачу сократить уровень смертности на 5%

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Кабмин ставит задачу сократить уровень смертности на 5%

Кабинет министров Украины в программе деятельности правительства, обнародованной на сайте Верховной Рады в понедельник, устанавливает цель сократить уровень смертности в стране на 5%, а также на 5% увеличить ожидаемую продолжительность жизни.

Правительство во исполнение этих целей намерено обеспечить бесплатные и безопасные роды в рамках программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, что позволит снизить смертность детей в возрасте до одного года минимум на 15%.

Кроме того, планируется усовершенствовать систему экстренной медицинской помощи, для круглосуточного оказания помощи в течение 10 минут после вызова в городе и 20 минут вне города, в результате чего возрастет количество спасенных жизней.

Кабмин также намерен создать в Украине условия для развития трансплантации, что позволит, по меньшей мере, 30% украинских пациентов, ранее получавшим услуги по трансплантации за границей, получать их в Украине.

Теги: #смертность #кабмин
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