Верховный суд признал, что в приговоре исполнителям нападения на Гандзюк не упоминается Мангер

Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда при рассмотрении кассационных жалоб защиты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера на решение суда по пяти фигурантам дела о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк указала, что в приговоре не упоминается фамилия Мангера и нет сведений, указывающих на него, сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко.

"Верховный суд признал, что приговор исполнителям нападения на Екатерину Гандзюк не имеет никакого отношения к Владиславу Мангеру. (…) Решение суда у нас в руках. Итак, приговор исполнителям вообще никак не касается Мангера. Мангер в нем не упоминается, о Мангере в приговоре ни слова, заказчик в приговоре не установлен", - написал Ильченко на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Он выложил фотокопии соответствующего постановления суда от 26 сентября.

Адвокат отметил, что решение Верховного суда окончательное и не подлежит обжалованию, "в нем установлено, что приговор Покровского суда никакого отношения к Мангеру не имеет".

В самом постановлении, в частности, указано, что в решении суда в отношении пяти фигурантов дела "вообще не упоминается фамилия Мангера В.Н., так же как и не приводится информация, благодаря которой можно идентифицировать его личность".

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

В феврале 2019 года Шевченковский районный суд г.Киева продлил до 3 июля сроки досудебного расследования в уголовном производстве по убийству Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Мангера, помощника народного депутата Игоря Павловского, экс-участника АТО Сергея Торбина и Алексея Левина (Москаленко) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы (разные сроки).