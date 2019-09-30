События

13:17 30.09.2019

Во вторник в Украине немного похолодает, в среду ожидается теплая, без осадков погода

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Во вторник в Украине немного похолодает, в среду ожидается теплая, без осадков погода

В ближайшие сутки на территорию Украины с Западной Европы переместится влажный и более прохладный воздух, в большинстве регионов, кроме юга, Закарпатья и Прикарпатья, дневная температура снизится, сообщил Укргидрометцентр.

Ночью в большинстве областей, днем местами на востоке Украины дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром по всей стране порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°; днем 13-18°, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 19-24°.

В Киеве в ночь на вторник дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-14°, днем около 15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 октября самая высокая температура днем была +26,5 в 1927 году, самая низкая ночью +0,3 в 1976 году.

2 октября - без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11°, в Одесской области 10-15°, на севере Левобережья 4-9°; днем 18-23°, на юге, Закарпатье и Прикарпатье до 26°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 20-22°.

30 сентября в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 15-20°, в Днепре в пределах Киева 14°.

Теги: #погода #украина
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