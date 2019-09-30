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13:01 30.09.2019

Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи

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Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи

Незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения на востоке Украины с начала суток, из них трижды – с применением минометов.

"По имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов с начала текущих суток боевых потерь среди наших защитников Украины нет", - говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте Министерства обороны Украины в понедельник.

Кроме минометов боевики использовали вооружение БМП, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.

Теги: #оос #минобороны
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