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08:23 30.09.2019

Синоптики предупреждают о приближении к Тайваню тайфуна

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Синоптики предупреждают о приближении к Тайваню тайфуна

Тайфун MITAG пройдет в ближайшие 12 часов возле северных регионов Тайваня, скорость ветра может достигать 38 м/с, предупреждает в понедельник Центральное Метеобюро страны.

Согласно прогнозу, шторм пройдет с юго-востока на северо-запад вдоль северо-восточного побережья, сильнее всего окажутся затронуты восточное и северное побережья: опасными объявлены уезды Наньтоу, Илань, Синьчжу, Тайдун, Хуалянь, Мяоли, районы городов Цзилун, Синьбэй, Таоюань, Тайчжун и Тэйбэй. островов Мацзу.

В течение трех суток тайфун достигнет берегов Японии, отмечается также в сообщении метеобюро.

Теги: #прогноз #тайфун #тайвань
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