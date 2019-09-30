Синоптики предупреждают о приближении к Тайваню тайфуна

Тайфун MITAG пройдет в ближайшие 12 часов возле северных регионов Тайваня, скорость ветра может достигать 38 м/с, предупреждает в понедельник Центральное Метеобюро страны.

Согласно прогнозу, шторм пройдет с юго-востока на северо-запад вдоль северо-восточного побережья, сильнее всего окажутся затронуты восточное и северное побережья: опасными объявлены уезды Наньтоу, Илань, Синьчжу, Тайдун, Хуалянь, Мяоли, районы городов Цзилун, Синьбэй, Таоюань, Тайчжун и Тэйбэй. островов Мацзу.

В течение трех суток тайфун достигнет берегов Японии, отмечается также в сообщении метеобюро.