События

07:16 30.09.2019

Боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали - штаб ООС

2 мин читать
Боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали - штаб ООС

 Незаконные вооруженные формирования 26 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"29 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия… За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Новотроицкого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; трижды вблизи Павлополя - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;  по два раза неподалеку Водяного и Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Песок - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Опытного, Авдеевки, Невельского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Травневое, Луганское, Новолуганское, хутор Вильный, Золотое, Новотошковское.

С начала текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Новотроицкого - из стрелкового оружия; вблизи Водяного - из миномета калибра 82 мм, а также вооружения БМП и стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:11 30.09.2019
Автомобиль под управлением несовершеннолетнего водителя попал в ДТП, один пассажир погиб, шестеро пострадали – полиция

Автомобиль под управлением несовершеннолетнего водителя попал в ДТП, один пассажир погиб, шестеро пострадали – полиция

05:29 30.09.2019
Сотрудник разведки, сообщивший о разговоре Трампа с Зеленским, помещен под федеральную защиту

Сотрудник разведки, сообщивший о разговоре Трампа с Зеленским, помещен под федеральную защиту

05:24 30.09.2019
ГСЧС: для эвакуации заболевшего туриста спасатели задействовали вертолет

ГСЧС: для эвакуации заболевшего туриста спасатели задействовали вертолет

22:50 29.09.2019
Миссия ООН по правам человека призвала власти РФ отменить запрет Меджлиса

Миссия ООН по правам человека призвала власти РФ отменить запрет Меджлиса

20:44 29.09.2019
Помощник Зеленского Ермак: все, что происходит в США - их внутренняя кухня

Помощник Зеленского Ермак: все, что происходит в США - их внутренняя кухня

19:33 29.09.2019
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

19:09 29.09.2019
Зеленский поздравил украинских иудеев с праздником Рош-ха-Шана

Зеленский поздравил украинских иудеев с праздником Рош-ха-Шана

13:04 29.09.2019
С полуночи боевики 6 раз обстреляли украинские позиции

С полуночи боевики 6 раз обстреляли украинские позиции

10:54 29.09.2019
Innovation District IT Park во Львове подписал долгосрочные контракты на 60% офисных площадей

Innovation District IT Park во Львове подписал долгосрочные контракты на 60% офисных площадей

10:47 29.09.2019
Криклий заявил об организации пассажирских перевозок на админгранице с аннексированным Крымом

Криклий заявил об организации пассажирских перевозок на админгранице с аннексированным Крымом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в частном порядке посетил в воскресенье Бабий Яр

Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

С начала суток субботы на Донбассе боевики 17 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь

МИД Украины: По информации судовладельца, троих членов экипажа судна "Bourbon Rhode" спасли, два из них - украинцы

В Атлантическом океане исчезло судно с украинцами на борту, идет поисковая операция

ПОСЛЕДНЕЕ

На Полтавщине более 6,5 килограммов наркосырья и растения конопли – Нацполиция

Советники Белого дома планируют представить Трампу стратегию ответных мер на угрозу импичмента

"Австрийская народная партия" Себастьяна Курца побеждает на внеочередных выборах, набирает более 38% голосов - предварительные данные МВД

"Австрийская народная партия" Себастьяна Курца набирает на выборах большинство голосов

Талибы в Афганистане похитили членов избиркома

Зеленский в частном порядке посетил в воскресенье Бабий Яр

В Гонконге, несмотря на действия полиции, продолжаются протестные акции

Более тысячи человек в Сиднее вышли на демонстрацию в поддержку протестующих в Гонконге

В Минобороны почтили память погибших украинских военнослужащих

Польша выделила более $1 млн на гумпомощь Донбассу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА