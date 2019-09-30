Боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали - штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 26 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"29 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия… За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Новотроицкого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; трижды вблизи Павлополя - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; по два раза неподалеку Водяного и Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Песок - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Опытного, Авдеевки, Невельского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Травневое, Луганское, Новолуганское, хутор Вильный, Золотое, Новотошковское.

С начала текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Новотроицкого - из стрелкового оружия; вблизи Водяного - из миномета калибра 82 мм, а также вооружения БМП и стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.