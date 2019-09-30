Автомобиль под управлением несовершеннолетнего водителя попал в ДТП, один пассажир погиб, шестеро пострадали – полиция

Легковой автомобиль, под управлением несовершеннолетнего водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, попал в ДТП, один пассажир погиб, шестеро госпитализированы, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Трагедия около семи часов утра произошла в г.. Мироновка. Автомобиль, за рулем которого был 17-летний парень, протаранил металлический забор и въехал во двор частного дома. В результате погиб 19-летний парень, который в то время находился в багажнике (из-за отсутствия места в салоне)", - говорится в сообщении, на официальном сайте НП в Киевской области.

Студент одного из местных учебных заведений приобрел себе авто и, решил похвастаться перед друзьями, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и протаранил забор частного дома

"19-летний парень, который находился в багажнике погиб на месте, водитель и еще шестеро пассажиров, среди которых две девушки, находятся сейчас в больнице", - подытожили в Нацполиции.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.