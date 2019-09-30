Сотрудник разведки, сообщивший о разговоре Трампа с Зеленским, помещен под федеральную защиту

Информатор, сообщивший о разговоре президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, в настоящее время находится под федеральной защитой, сообщает CBS News в воскресенье.

В письме адвоката "осведомителя" Эндрю Бакая указывается, что офис директора Национальной разведки активировал "соответствующие ресурсы" для их защиты.

Отмечается, что сотрудник разведки опасается за свою безопасность после угроз, которые последовали в его адрес.

До сих пор мало что известно о разоблачителе, который, согласно жалобе, не был непосредственным свидетелем разговора, но был проинформирован о его содержании коллегами из Белого дома.

The New York Times сообщила, что разоблачитель является сотрудником ЦРУ, который в настоящее время работает в штаб-квартире агентства в Лэнгли.

Ранее президент США заявил, что хочет встретиться с "осведомителем", сообщившим о его разговоре с Зеленским.

"Кроме того, я хочу встретиться не только с моим обвинителем, который представил информацию из вторых и третьих рук, но и с человеком, который незаконно дал эту информацию, которая была в значительной степени неправильной, "осведомителем", - заявил Трамп.

Он также добавил, что за тот факт, что данный сотрудник разведки "шпионил" за президентом США ему могут грозить "большие последствия".

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры.

Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента.

Тем не менее, СМИ, комментируя скандал, отмечают, что требованием расследования деятельности Байденов на Украине Трамп пытается устранить вероятного соперника от Демократической партии - Джо Байдена - на президентских выборах 2020 года.