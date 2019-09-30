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02:12 30.09.2019

Советники Белого дома планируют представить Трампу стратегию ответных мер на угрозу импичмента

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- Советники аппарата Белого дома планируют представить президенту Дональду Трампу широкомасштабную стратегию реагирования на растущую угрозу импичмента в ближайшие дни, сообщает телеканал NBC.

По данным источников телеканала среди тех, кто представит президенту план быстрого реагирования, который может появиться уже в понедельник, исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни и юрисконсульт Пэт Чиполлоне.

Отмечается, что в администрации президента США наблюдается растущее признание того, что скоординированный правовой, политический и общественный ответ необходим, чтобы помочь Трампу в связи с угрозой импичмента.

Как сообщили собеседники телеканала, разрабатывая свой план, Белый дом учитывает опыт, извлеченный из борьбы за импичмент президента Билла Клинтона.

Как ранее сообщали СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры.

Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента.

Тем не менее, СМИ, комментируя скандал, отмечают, что требованием расследования деятельности Байденов на Украине Трамп пытается устранить вероятного соперника от Демократической партии - Джо Байдена - на президентских выборах 2020 года.

Сам Трамп заявлял, что расследование, направленное на объявление импичмента, является "охотой на ведьм", и сказал, что демократ-конгрессмен Адам Шифф, который инициировал расследование, опорочил и оклеветал его, и должен уйти из Конгресса.

 

Теги: #сша #трамп
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