Миссия ООН по правам человека призвала власти РФ отменить запрет Меджлиса

Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала власти Российской Федерации выполнить постановление суда ООН и отменить запрет Меджлиса, сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить постановление суда ООН и отменить запрет Меджлиса", - говорится в сообщении, на официальной странице UN Human Rights Monitoring Mission в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

29 сентября 2016 года, Верховный Суд Российской Федерации оставил в силе решение о запрете Меджлиса, ранее принял Верховный Суд Крыма. В результате Меджлис, представительный орган крымских татар, не может выполнять свои функции до сих пор.