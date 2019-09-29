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22:50 29.09.2019

Миссия ООН по правам человека призвала власти РФ отменить запрет Меджлиса

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала власти Российской Федерации выполнить постановление суда ООН и отменить запрет Меджлиса, сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить постановление суда ООН и отменить запрет Меджлиса", - говорится в сообщении, на официальной странице UN Human Rights Monitoring Mission в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

29 сентября 2016 года, Верховный Суд Российской Федерации оставил в силе решение о запрете Меджлиса, ранее принял Верховный Суд Крыма. В результате Меджлис, представительный орган крымских татар, не может выполнять свои функции до сих пор.

Теги: #запрет #украина #оон #мейджлис
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