"Австрийская народная партия" Себастьяна Курца набирает на выборах большинство голосов

"Австрийская народная партия" (АНП) бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца лидирует на внеочередных выборах, набирая около 37,07% голосов, сообщает в воскресенье газета "Куриер" со ссылкой на предварительные данные подсчета.

На втором месте - "Социал-демократическая партия Австрии", набравшая не менее 22,1%.

На третьем месте оказалась ультраправая Австрийская партия свободы (АПС) с 16% голосов.

Четвертое место получили "зеленые" примерно с 14% голосов, что, по мнению наблюдателей, стало большой победой для этой партии. Пятое место заняла либеральная NEOS c 7%.

Наблюдатели также считают, что серьезные потери на внеочередных выборах понесли социал-демократы, хотя они и добились второго места.

Ранее в предвыборных опросах лидирующую позицию также занимала партия Курца.

Наблюдатели ранее полагали, что наиболее вероятным вариантом развития дальнейших событий должно было стать формирование коалиции между АНП и АПС. Еще в 2017 году эти партии создали альянс, основанный, главным образом, на единой позиции по ситуации с иммигрантами. Однако в мае этого года их правительственная коалиция распалась из-за скандала вокруг видеозаписи с участием на тот момент лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе.

17 мая немецкие издания "Шпигель" и "Зюддойче цайтунг" опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую в СМИ назвали "племянницей российского олигарха". На видео она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги. В мае Штрахе ушел с поста вице-канцлера.

После этого австрийский парламент выразил вотум недоверия всему правительству Курца, которое было сформировано силами АНП и АПС.

В результате временно руководство правительством Австрии принял на себя глава Минфина Австрии Хартвиг Лёгер, а затем - судья Бригитте Бирляйн, став первой женщиной-канцлером Австрии.