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20:44 29.09.2019

Помощник Зеленского Ермак: все, что происходит в США - их внутренняя кухня

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Помощник Зеленского Ермак: все, что происходит в США - их внутренняя кухня

Основа и темп консультаций с лидерами Германии и Франции не претерпели изменений после публикации расшифровки разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, отмечает помощник главы украинского государства Андрей Ермак.

"Ситуация непростая. Она досталась сегодняшней власти в наследство. Это внутренние дела США", - сказал Ермак в эксклюзивном интервью телеканалу 1+1, показанном в воскресенье вечером.

При этом помощник президента подчеркнул, что Украина видит в США "друга и стратегического партнера".

"А то, что происходит там -это их внутренняя политическая кухня, мы не будем ни коим образом принимать в этом участие", - подчеркнул Ермак.

Помощник президента также сказал, что не видит ошибок главы государства Владимира Зеленского во время визита в США.

Отвечая на вопрос о том, общался ли Зеленский или кто-то из офиса президента на предмет реакции европейских лидеров на расшифровку разговора президентов США и Украины, Ермак сказал: "Никто не звонил, а тот темп и основа консультаций, которая есть с нашими партнёрами из Франции и Германии не претерпела никаких изменений".

При этом помощник Зеленского выразил надежду на то, что в ближайшее время у глав государств будет возможность пообщаться на саммите лидеров "Нормандской четвёрки".

Комментируя слова инициаторов импичмента президента США о якобы "российском следе" в обнародовании расшифровок, помощник президента сказал: "Считаю, что это уже конспирологические заговоры, поэтому мне сложно комментировать".

Отвечая на вопрос о том, какой вывод команда Зеленского сделала после визита в США, Ермак сказал, что ситуация дала возможность "задуматься над многими вещами".

Теги: #сша #ермак #украина
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