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19:33 29.09.2019

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

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Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия… В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Новотроицкого из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Павлополя - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись следующие населенные пункты; Травневое, Луганское, Новолуганское, Крымское.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", - подытожили в штабе ООС.

Как сообщалось ранее, с полуночи боевики 6 раз обстреляли украинские позиции, украинские военнослужащие не пострадали.

Теги: #оос #сводка #украина
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